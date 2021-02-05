Крицюк обратился к болельщикам после стыка с Нану. Соперника во время матча увезли на скорой

Вратарь «Белененсеш» Станислав Крицюк после матча 17-го тура чемпионата Португалии против «Порту» (0:0) на своей странице в Instagram прокомментировал эпизод со столкновением с защитником соперников Нану.

«Первое и самое главное: я надеюсь, что с Нану все будет хорошо, что он поправится, будет полностью здоров и снова в скором времени выйдет на поле! Я буду молится за Нану и за его семью, чтобы все было хорошо с ним», — написал Крицюк.

«Второе: так как я сейчас получаю много оскорблений в свой адрес через Интернет, хочу объяснить эпизод. Я шел на перехват, и мы с Нану плюс защитник двигались к мячу. Я кричал, что играю, если бы защитник оставил мяч, то я был бы первым на мяче и выбил бы его кулаками. (На повторе хорошо видно, что мой кулаки прямо за ногой Бруно и где мои руки, и когда и с какой стороны идет столкновение). И Нану врезался бы в меня, и фол был бы в нашу сторону (решение судьи и ВАР не назначать пенальти подтверждает мои слова). На видео это видно.

Еще раз (для этого ставлю повтор): в Нану я не влетал руками или кулаками, как иногда может показаться на фото или с определенных ракурсов. Нану влетел в меня с боку, и мы ударились головами. Соотвественно, в моих действиях не было злого умысла, просто игровой момент. И я бы мог оказаться на месте Нану, но мне чуть больше повезло.

Третье: я это написал, чтобы остановить негативные комментарии. Хотя я понимаю, что так люди выражают свою любовь к клубу и беспокойство за игрока. Никто в том, что случилось не виноват. Это спорт. И к моему большому сожалению, в нем иногда случаются такие вещи! Дай Бог здоровья Нану и терпения и сил его семье! Всем добра", — подвел итог голкипер.

Как стало известно после пресс-релиза «Порту» 5 февраля, у Нану сотрясение мозга. Сейчас футболист в сознаии и уже ориентируется во времени. и пространстве