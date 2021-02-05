Игроки «Кайсара» остались без зарплат из-за долга перед хорватским нападающим

Футболисты и тренерский штаб казахстанского «Кайсара» остались без зарплат до марта из-за долга клуба перед хорватским форвардом Иваном Пешичем, сообщает Meta-ratings.kz.

28-летний Пешич в прошлом году подписал контракт с «Кайсаром», сыграл в двух матчах, после чего покинул клуб, не согласившись на понижение зарплаты на 25 процентов.

Из-за сокращения бюджета, связанного с пандемией, руководство «Кайсара» попросило игроков пойти на снижение финансовых условий. Большинство футболистов согласились на этот шаг, но Пешич не пожелал идти на добровольную потерю денег.

Клуб расторг с ним контракт в одностороннем порядке, после чего он обратился в палату по разрешению споров ФИФА. Главный футбольный орган планеты признал правоту хорвата и обязал «волков» выплатить Пешичу всю сумму. В случае невыполнения условия, на клуб будет наложен трансферный бан.

Во избежание неприятной процедуры по запрету на регистрацию новых футболистов, в «Кайсаре» вынуждены изыскать нужные средства в размере 45 миллионов тенге. И руководство клуба договорилось с командой пожертвовать зарплатами за 3 месяца. Именно из этих средств будет выплачен долг Пешичу.