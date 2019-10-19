Комличенко снова забил, «Млада Болеслав» обыграла «Фастав»

«Млада Болеслав» в гостях одержала победу над «Фаставом» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата Чехии. В составе «Млады» отличился российский нападающий Николай Комличенко и хавбек Павел Буха.

24-летний Комличенко вышел в стартовом составе «Млады» и провел на поле 87 минут.

С первых минут встречу начал российский защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев, который ранее получил вызов в молодежную сборную.

«Млада Болеслав» с 25 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Чехии. «Фастав» — 15-е место и 10 баллов.

Чемпионат Чехии: турнирная таблица, расписание матчей