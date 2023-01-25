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Сегодня, 10:44

Кокорин заявил, что ему нечего сказать по теме Украины

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Александр Кокорин.
Фото ФК «Фиорентина»

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин заявил, что ситуация на Украине далека от футбола.

В ответе на вопрос о спецоперации на Украине форвард сказал: «Мы не можем повлиять на этот конфликт».

«Поэтому, наверное, лучше считать, что меня это не касается. Как вы знаете, мое дело — играть в футбол, играть в футбол на Кипре. Нам просто нужно играть», — приводит ИА REGNUM слова Кокорина.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В 16 матчах за кипрскую команду футболист забил 7 голов и сделал 3 результативных передачи.

Ранее 31-летний Кокорин заявил, что хотел бы вернуться в сборную России. В последний раз он выступал за национальную команду 14 ноября 2017 года — принял участие в товарищеском матче с Испанией (3:3).

Источник: https://regnum.ru/news/sport/3773872.html
Александр Кокорин
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