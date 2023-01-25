Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:18

Радимов об игре Кокорина в «Арисе»: «Попал в свою струю, что называется»

Радимов поделился мнением об игре Кокорина в «Арисе»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший защитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре Александра Кокорина в «Арисе».

«Я думаю, Кокорин попал в свою струю, что называется, почувствовал уверенность, — цитирует Радимова «РБ Спорт». — Потому что одно дело, когда ты сидишь на скамейке в «Фиорентине», не получаешь игрового времени и выходишь на 10-15 минут — тебе, во-первых, не проявить себя, во-вторых, нет игрового ритма. А в «Арисе» Саша этот ритм получил. Понятно, что кипрский чемпионат однозначно слабее итальянского, но надо же еще стать лидером там, начать забивать голы, что он и делает».

В 16 матчах за кипрский клуб Кокорин забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Александр Кокорин
Владислав Радимов
ФК Арис (Лимасол)
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы
Подозреваемый в педофилии психолог упал с крыши во время задержания и погиб
Рогов: планы ВСУ осуществить широкое наступление в Запорожской области сорваны
Антонов рассказал о последствиях приема Украиной американских танков Abrams
Фрегат «Адмирал Горшков» провел учение по применению гиперзвукового оружия
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кокорин заявил, что ему нечего сказать по теме Украины

Агент Акаев заявил, что Пруцевым довольны в «Црвене Звезде»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости