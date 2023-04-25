Клозе может возглавить «Цюрих» в следующем сезоне

Швейцарский «Цюрих» рассматривает назначение Мирослава Клозе на пост главного тренера в следующем сезоне, сообщает Blick.

Нынешний тренер «Цюриха» Джорджио Контини еще в феврале объявил, что хочет покинуть клуб. Специалист недоволен тем, как выстроена работа в руководстве, однако он мог остаться, если бы поменялся спортивный курс.

Теперь сам клуб решил, что Контини не будет продолжать работу в клубе по окончании сезона. Как сообщают швейцарские СМИ, он был проинформирован об этом решении в прошлую пятницу.

«Цюрих» уже связался с Клозе. В текущий момент стороны находятся в обсуждении и к началу нового сезона планируют уладить все вопросы по трудоустройству.

В марте этого года Клозе уволили из «Альтаха». Работа в Австрии стала для чемпиона мира 2014 года первым опытом самостоятельной работы главным тренером. Он возглавлял клуб с лета прошлого года.