Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, куда тратит свои накопления.
«Самая большая инвестиция — в недвижимость. Недвижимость, кроссовки, машины. Я кроссовки купил в 2012 году за семь тысяч долларов, сейчас они сорок стоят. Это самая дорогая обувь моя», — рассказал Кокорин в шоу «Штрафная» на YouTube-канале Nobel.
Самой дорогой парой в коллекции обуви Кокорина являются кроссовки Nike MAG Back to the Future. Модель посвящена фильму «Назад в будущее 2», в котором главный герой Марти Макфлай носил такие кроссовки.
В 2011 году их было выпущено 1500 экземпляров. Еще 89 пар поступило в продажу в 2016 году.
Источник: Кокорин x Кержаков x Нобель | Штрафная
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