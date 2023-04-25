Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, куда тратит свои накопления.

«Самая большая инвестиция — в недвижимость. Недвижимость, кроссовки, машины. Я кроссовки купил в 2012 году за семь тысяч долларов, сейчас они сорок стоят. Это самая дорогая обувь моя», — рассказал Кокорин в шоу «Штрафная» на YouTube-канале Nobel.

Самой дорогой парой в коллекции обуви Кокорина являются кроссовки Nike MAG Back to the Future. Модель посвящена фильму «Назад в будущее 2», в котором главный герой Марти Макфлай носил такие кроссовки.

В 2011 году их было выпущено 1500 экземпляров. Еще 89 пар поступило в продажу в 2016 году.