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Сегодня, 11:15

Кержаков рассказал, почему Владимир Быстров не стал его помощником в клубах

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Владимир Быстров и Александр Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» рассказал о своих российских помощниках в новой команде и объяснил, почему среди них нет Владимира Быстрова, в свое время помогавшего ему в юношеской сборной России.

— На Кипр вы приехали без ассистентов. А сюда?

— Взял всех, кого хотел. И Володю Казакова, и Руслана Аджинджала, с которыми мы вместе из Томска. И физиотерапевта Сергея Алексеева.

— Необходимость своего штаба — один из тех уроков, которые вы вынесли с Кипра? Станислав Черчесов говорил мне это об опыте работы в «Спартаке» в середине нулевых.

— Абсолютно! Рядом должны быть люди, с которыми ты можешь посоветоваться, поспорить, которых ты знаешь и в которых уверен. Это правильно. На Кипр их взять, к сожалению, возможности не было. Но никогда не забуду, что они поехали со мной в «Томь» и сделали все, чтобы мне было там комфортно работать. Многие ведь отказывались по разным причинам.

— В юношеской сборной вам же Быстрик (Владимир Быстров. — Прим. И.Р.) помогал.

— Быстрик не захотел из Питера в Сибирь ехать.

— В Сербию не пытались его пригласить?

— У меня уже есть тренерский штаб.

Александр Кержаков. «Не думаю, что когда-нибудь возникнет вопрос, чтобы я возглавил московский «Спартак». Интервью Александра Кержакова

Александр Кержаков
Владимир Быстров
Футбол
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