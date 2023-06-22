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Сегодня, 09:26

Каррагер: «Саудовцы уже захватили гольф и большие боксерские бои. Теперь хотят сделать это с футболом»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что думает о переезде многих европейских футболистов в чемпионат Саудовской Аравии.

«Я сначала не переживал, когда они подписывали игроков за 30. Но сейчас появилась информация о трансфере Бернарду Силвы. Это один из лучших полузащитников Европы. Если это случится, то игра перевернется. Саудовцы уже захватили гольф и большие боксерские бои. Теперь хотят сделать это с футболом. Нужно это остановить», — цитирует Каррагера в соцсетях.

Этим летом в Саудовскую Аравию переехали Карим Бензема и Нголо Канте. С зимы в чемпионате играет форвард Криштиану Роналду.

Джейми Каррагер
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