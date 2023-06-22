Ди Мария подпишет однолетний контракт с «Бенфикой» — переход согласован

Полузащитник Анхель Ди Мария договорился с «Бенфикой» о подписании однолетнего контракта, сообщает португальское издание Record.

По данным источника, стороны уладили все детали. Важным фактором при переговорах с 35-летним аргентинцем выступил защитник «Бенфики» Николас Отаменди, который является партнером Ди Марии по сборной.

6 июня полузащитник объявил об уходе из «Ювентуса». Ди Мария выступал за клуб с 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.