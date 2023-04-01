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Сегодня, 19:32

«Кармиотисса» объявила об уходе Александра Кержакова с поста главного тренера

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Александр Кержаков.
Фото «Кармиотисса»

Российский специалист Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Кармиотисса», сообщается в соцсетях кипрского клуба 1 апреля.

40-летний Кержаков возглавлял команду с 8 февраля. За семь матчей под его руководством «Кармиотисса» дважды победила, один раз сыграла вничью и четыре раза проиграла.

1 апреля «Кармиотисса» уступила в 29-м туре «Олимпиакосу» из Никосии (0:2).

Ранее Кержаков тренировал «Нижний Новгород», «Томь» и сборную России U-17.

Александр Кержаков
Футбол
ФК Кармиотисса
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