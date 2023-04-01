Гендиректор «ОФИ» назвал фейком слухи о том, что Талалаев может возглавить греческий клуб

Генеральный директор «ОФИ» Минас Лисандру прокомментировал информацию о том, что российский специалист Андрей Талалаев может возглавить греческий клуб.

«Талалаев может возглавить «ОФИ»? Это однозначно фейк. У нас есть главный тренер, работой которого мы полностью довольны», — приводит Sport24 слова Лисандру.

22 марта «Торпедо» объявило о расторжении контракта с Талалаевым. 50-летний специалист возглавлял московский клуб с 2022 года.