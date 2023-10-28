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Сегодня, 13:47

Кафанов считает, что Лунев хорошо провел все матчи за «Карабах»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера Андрея Лунева в составе «Карабаха».

«Лунев все свои матчи за «Карабах» провел очень хорошо. У клуба в Лиге Европы две победы с минимальным счетом 1:0, в этом заслуга его хорошей игры. В принципиальных матчах против двух сильнейших команд Азербайджана «Нефтчи» и «Габалы» он отыграл безупречно и помог «Карабаху» выиграть. Он говорит, что уже чувствует себя полегче в адаптации. Первый матч для него был сложным, потому что это другая страна и другая команда. До этого он два года не играл, но сейчас ему легче, он ощущает уверенность и через матчи набирает форму», — приводит слова Кафанова Metaratings.ru.

Матч между «Байером» и «Карабахом» состоялся 26 октября в Леверкузене и завершился победой немецкого клуба со счетом 5:1.

31-летний россиянин выступает за «Карабах» с августа 2023 года. Всего за клуб он провел 8 матчей, пропустил 9 мячей и 4 раза отстоял на ноль.

Источник: https://metaratings.ru/news/kafanov-vse-matchi-za-karabakh-lunyov-provyol-ochen-khorosho-299644/
Андрей Лунев
Футбол
ФК Карабах
Виталий Кафанов
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