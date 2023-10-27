Источник сообщил, что Виллаш-Боаш выдвинул свою кандидатуру на пост президента «Порту»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил о готовности занять пост президента «Порту», сообщает Record.

Выборы президента клуба пройдут в апреле 2024 года. 46-летний специалист возглавлял «Порту» в 2010-2011 годах.

Вместе с командой тренер становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги Европы.

Ранее Виллаш-Боаш работал в «Тоттенхэме», «Челси» и в «Шанхай СИПГ». Его последним клубом был «Марсель», который он покинул в феврале 2021 года.