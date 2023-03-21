Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 15:27

Израильская федерация выясняет, когда российский футболист Морозов сможет выступать за сборную страны

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Как стало известно «СЭ», израильская федерация продолжает выяснять, когда можно будет задействовать защитника Григория Морозова за сборную страны.

Это произойдет, скорее всего, по истечении года с момента получения паспорта — в декабре 2022 года. Этот вопрос пока уточняется.

Израильский футбольный клуб «Бейтар», вероятно продлит с ним контракт, так как в команде довольны игрой Морозова.

В отборочном турнире ЧЕ-2024 сборная Израиля выступит в одной группе с командами Швейцарии, Румынии, Косово, Белоруссии и Андорры.

(Эли Швидлер)

Григорий Морозов
Сборная Израиля по футболу
1
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шупо-Мотинг объяснил, почему не поехал в расположение сборной Камеруна на ближайшие матчи

Бывший форвард «Реала» и «Арсенала» Адебайор объявил о завершении карьеры
Новости
RSS RSS
Все новости