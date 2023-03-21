Израильская федерация выясняет, когда российский футболист Морозов сможет выступать за сборную страны

Как стало известно «СЭ», израильская федерация продолжает выяснять, когда можно будет задействовать защитника Григория Морозова за сборную страны.

Это произойдет, скорее всего, по истечении года с момента получения паспорта — в декабре 2022 года. Этот вопрос пока уточняется.

Израильский футбольный клуб «Бейтар», вероятно продлит с ним контракт, так как в команде довольны игрой Морозова.

В отборочном турнире ЧЕ-2024 сборная Израиля выступит в одной группе с командами Швейцарии, Румынии, Косово, Белоруссии и Андорры.

(Эли Швидлер)