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Сегодня, 14:53

Шупо-Мотинг объяснил, почему не поехал в расположение сборной Камеруна на ближайшие матчи

Виктория Кравченко
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Нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг рассказал, по какой причине не поехал в расположение сборной Камеруна на ближайшие матчи. Игрок испытывает проблемы со спиной.

«К сожалению, я не смогу сыграть за сборную в ближайших матчах из-за травмы спины. Желаю своим парням удачи. Буду работать, чтобы как можно быстрее вернуться на поле», — написал Шупо-Мотинг у себя в социальных сетях.

24 марта сборная Камеруна сыграет с Намибией в матче группового этапа квалификации Кубка африканских наций.

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