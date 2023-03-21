Бывший форвард «Реала» и «Арсенала» Адебайор объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной Того Эммануэль Адебайор объявил об уходе из спорта в возрасте 39 лет.

«Моя карьера профессионального спортсмена была невероятным путешествием. Спасибо моим фанатам за то, что они были рядом на каждом шагу. Я благодарен за все и с воодушевлениием жду того, что будет дальше», — написал Адебайор в соцсетях.

Последней командой форварда стал тоголезский «Семасси».

Ранее Адебайор также выступал за «Монако», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Реал», «Тоттенхэм» и другие клубы. В 2008-м его признали футболистом года в Африке.