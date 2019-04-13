"Истанбул" без Епуряну и Кудряшова проиграл "Бешикташу" и может упустить чемпионство

"Бешикташ" обыграл "Истанбул" в домашнем матче 28-го тура чемпионата Турции - 2:1. В составе победителей 90 минут отыграл бывший хавбек ЦСКА Джанер Эркин. Российский защитник гостей Федор Кудряшов остался в запасе, а экс-игрок "Москвы", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Анжи" Александр Епуряну пропускал игру из-за травмы.

"Истанбул" сократил лидерство в таблице, действующий чемпион страны "Галатасарай" отстает от него на шесть очков, имея игру в запасе. В 33-м туре клубы проведут очную встречу.

Еще в одной игре "Коньяспор" и "Сивасспор" сыграли вничью - 1:1. В стартовом составе "Коньяспора" вышел бывший форвард "Крыльев Советов" Адис Яхович. За соперника сыграли экс-хавбек "Локомотива" Дельвин Ндинга и бывший форвард "Ахмата" Габриэль Торже.

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28-й тур

"Бешикташ" - "Истанбул" - 2:1 (1:1)

Голы: Робинью, 35 (0:1). Хатчинсон, 42 (1:1). Йылмаз, 52 (2:1).

"Ризеспор" - "Гезтепе" - 1:0 (0:0)

Гол: Шаэшуэ, 51.

"Коньяспор" - "Сивасспор" - 1:1 (1:1)

Голы: Шахинер, 22 (1:0). Диабате, 39 (1:1).