Мартино — о поражении от «Монтеррея»: «Это была хорошая возможность вынести полезный урок»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино подвел итоги первого матча Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Монтеррея» (1:2).

«Мне понравилось то, как мы сражались. Думаю, мы проделали очень хорошую работу, и это, считаю, самое важное. Также считаю, что как для клуба, так и для его молодых игроков это была хорошая возможность вынести полезный урок. В итоге мы смогли соответствовать высоким требованиям матча», — приводит слова Мартино официальный сайт клуба.

Главная звезда «Интер Майами» Лионель Месси пропустил встречу. Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба отыграли весь матч без замен.

Ответная игра состоится 11 апреля на стадионе «ББВА Банкомер» в Монтеррее.