Игуаин заявил, что «Интер Майами» хочет подписать Месси
16:13
Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин заявил, что его клуб хочет подписать форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Не втягивайте меня в проблемы, я не знаю ничего насчет Лео в Майами. Он подписал контракт на 2 или 3 года с «ПСЖ». Наш клуб хочет подписать его, посмотрим, что произойдет», — приводит ESPN слова Игуаина.
Летом 2021 года 34-летний Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. До этого аргентинец выступал за «Барселону» с 2000 года.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com.ar/futbol/argentina/nota/_/id/9213538/gonzalo-higuain-espn-futbol-360-entrevista-no-volveria-seleccion-argentina-copa-america-messi-campeon-river-julian-alvarez-inter-miami-carrera
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