Игуаин заявил, что «Интер Майами» хочет подписать Месси

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин заявил, что его клуб хочет подписать форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Не втягивайте меня в проблемы, я не знаю ничего насчет Лео в Майами. Он подписал контракт на 2 или 3 года с «ПСЖ». Наш клуб хочет подписать его, посмотрим, что произойдет», — приводит ESPN слова Игуаина.

Летом 2021 года 34-летний Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. До этого аргентинец выступал за «Барселону» с 2000 года.