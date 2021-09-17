У Балотелли больше всех ударов в чемпионате Турции, но форвард ни разу не забил
Нападающий Марио Балотелли, выступающий за «Адана Демирспор», нанес больше всех ударов по чужим воротам за 4 тура чемпионата Турции-2021/22.
На счету 31-летнего итальянца 15 ударов. Отметим, что форвард еще ни разу не забил в нынешнем сезоне.
? No player has had more shots than Mario Balotelli (15) in the Turkish Super Lig this season— WhoScored.com (@WhoScored) September 17, 2021
? He is yet to score a league goal in 2021/22...
Балотелли перешел в «Адана Демирспор» в июле 2021 года. На счету форварда 1 результативная передача в 4 матчах за новую команду.
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