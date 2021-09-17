Игуаин заявил, что по окончании контракта с «Интер Майами» возьмет творческий отпуск

Форвард «Интер Майами» Гонсало Игуаин рассказал о своем будущем.

«У меня остался один год в моем контракте с «Интером», по окончании я возьму творческий отпуск, сделаю перерыв в футболе и всем остальном», — приводит слова Игуаина ESPN 360.

Игуаин выступает за «Интер Майами» с сентября 2020 года. На счету 33-летнего аргентинца 10 голов и 5 результативных передач в 29 матчах.