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Игуаин заявил, что по окончании контракта с «Интер Майами» возьмет творческий отпуск

14:44
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Форвард «Интер Майами» Гонсало Игуаин рассказал о своем будущем.

«У меня остался один год в моем контракте с «Интером», по окончании я возьму творческий отпуск, сделаю перерыв в футболе и всем остальном», — приводит слова Игуаина ESPN 360.

Игуаин выступает за «Интер Майами» с сентября 2020 года. На счету 33-летнего аргентинца 10 голов и 5 результативных передач в 29 матчах.

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Сергей Разин все материалы автора

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