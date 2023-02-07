Игроки «Аль-Насра» поздравили Роналду с днем рождения тортом с его фотографией
Футболисты «Аль-Насра» поздравили форварда Криштиану Роналду с днем рождения.
Португальцу исполнилось 38 лет 5 февраля. Игроки команды поздравили Роналду на поле тортом с его фотографией.
«Роналду празднует первый день рождения в своем новом доме! С Днем рождения, наш капитан! Желаем еще одного года, полного достижений», — сообщается в Twitter «Аль-Насра».
Роналду перешел в «Аль-Наср» в декабре 2022 года. Форвард провел в составе саудовского клуба 3 матча и забил 1 гол.
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