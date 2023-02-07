Игроки «Аль-Насра» поздравили Роналду с днем рождения тортом с его фотографией

Футболисты «Аль-Насра» поздравили форварда Криштиану Роналду с днем рождения.

Португальцу исполнилось 38 лет 5 февраля. Игроки команды поздравили Роналду на поле тортом с его фотографией.

«Роналду празднует первый день рождения в своем новом доме! С Днем рождения, наш капитан! Желаем еще одного года, полного достижений», — сообщается в Twitter «Аль-Насра».