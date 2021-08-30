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Игрока «Олимпиакоса» арестовали по обвинению в изнасиловании

16:05
Рубен Семеду. Фото Getty Images
Рубен Семеду. Фото Getty Images
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Защитник «Олимпиакоса» Рубен Семеду был арестован по обвинению в изнасиловании 17-летней девушки, сообщает Gazzetta.gr.

По заявлению потерпевшей, 27-летний футболист напоил ее в баре, после чего отвез домой. Жертва также призналась, что во время изнасилования в комнате присутствовал знакомый спортсмена. При этом сам Семеду отрицает обвинения.

Ранее португальский футболист уже привлекался к уголовной ответственности. В 2018 году игрока судили в Испании за вооруженное нападение, ограбление и похищение человека.

В прошлом сезоне греческой суперлиги Семеду вышел на поле в 30 матчах, забил гол, отдал голевую передачу, заработав девять желтых карточек.

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