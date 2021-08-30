Тренера японской команды удалили за пинок бутылки

Во время матча между командами «Токусима Вортис» и «Ависпа Фукуока» 29 августа арбитр встречи удалил одного из тренеров «Токусимы», пишет jiji.com. Тренер остался недоволен решением рефери, после чего со злости пнул бутылку с водой.

Рефери пришлось обратиться к системе ВАР, чтобы пересмотреть повтор инцидента и вынести соответствующее решение. В итоге разгневанный тренер получил красную карточку.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Ависпы Фукуоки».