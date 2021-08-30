Тренера японской команды удалили за пинок бутылки
20:58
Во время матча между командами «Токусима Вортис» и «Ависпа Фукуока» 29 августа арбитр встречи удалил одного из тренеров «Токусимы», пишет jiji.com. Тренер остался недоволен решением рефери, после чего со злости пнул бутылку с водой.
Рефери пришлось обратиться к системе ВАР, чтобы пересмотреть повтор инцидента и вынести соответствующее решение. В итоге разгневанный тренер получил красную карточку.
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Ависпы Фукуоки».
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