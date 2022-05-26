Голдин в составе «Црвены Звезды» завоевал титул молодежной лиги Сербии

Российский полузащитник юношеской команды «Црвены Звезды» Владислав Голдин стал чемпионом Сербии в возрастной категории до 19 лет.

За два тура до конца молодежного чемпионата Сербии белградский клуб опередил «Партизан» на семь очков и гарантировал себе первое место в турнирной таблице.

Для юношеской команды «Црвены Звезды» это третье чемпионство подряд.

В прошедшем сезоне 18-летний россиянин принял участие в 11 матчах и не отметился результативными действиями.