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Голдин в составе «Црвены Звезды» завоевал титул молодежной лиги Сербии

Карен Саркисян
Корреспондент
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Владислав Голдин.

Российский полузащитник юношеской команды «Црвены Звезды» Владислав Голдин стал чемпионом Сербии в возрастной категории до 19 лет.

За два тура до конца молодежного чемпионата Сербии белградский клуб опередил «Партизан» на семь очков и гарантировал себе первое место в турнирной таблице.

Для юношеской команды «Црвены Звезды» это третье чемпионство подряд.

В прошедшем сезоне 18-летний россиянин принял участие в 11 матчах и не отметился результативными действиями.

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Футбол
ФК Црвена Звезда
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