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Сегодня, 10:15

«Байер» близок к подписанию форварда «Спарты» Гложека

Виктория Кравченко
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«Байер» согласовал все условия сделки по переходу форварда пражской «Спарты» Адама Гложека, пишет Фабрицио Романо в соцсетях.

По данным источника, немецкий клуб заплатить за трансфер 19-летнего чеха — 13 миллионов евро. Кроме того, «Спарта» получит 30 процентов от следующей продажи игрока.

Футболисту осталось пройти медицинский осмотр и подписать контракт, после чего будет официально объявлено о его переходе.

За «Байер» играют бывшие игроки «Зенита» Андрей Лунев и Сердар Азмун.

Гложек — воспитанник «Спарты». В 132 матчах за команду он забил 40 голов и отдал 36 результативных передач.

ФК Байер
ФК Спарта (Прага)
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