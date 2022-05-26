«Байер» близок к подписанию форварда «Спарты» Гложека
«Байер» согласовал все условия сделки по переходу форварда пражской «Спарты» Адама Гложека, пишет Фабрицио Романо в соцсетях.
По данным источника, немецкий клуб заплатить за трансфер 19-летнего чеха — 13 миллионов евро. Кроме того, «Спарта» получит 30 процентов от следующей продажи игрока.
Футболисту осталось пройти медицинский осмотр и подписать контракт, после чего будет официально объявлено о его переходе.
За «Байер» играют бывшие игроки «Зенита» Андрей Лунев и Сердар Азмун.
Гложек — воспитанник «Спарты». В 132 матчах за команду он забил 40 голов и отдал 36 результативных передач.
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