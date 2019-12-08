Игрок сборной Омана обогнал Буффона и вышел на второе место по матчам за сборные

В Катаре завершился Кубок Персидского залива. Его победителем стала сборная Бахрейна, обыгравшая Саудовскую Аравию (1:0).

Сразу два участника турнира обновили достижения в гонке рекордсменов по играм за сборные.

Капитан сборной Омана Ахмед Мубарак к финишу турнира отыграл за национальную команду 179 игр. Это второй результат в истории футбола и первый — в Азии. Мубарак по ходу турнира обошел итальянца Джанлуиджи Буффона (176), мексиканца Клаудио Суареса (177) и Мохамеда Аль-Деайя из Саудовской Аравии (178).

Капитан сборной Кувейта Бадер Аль-Мутва провел на турнире 178-ю игру и делит третье место с Аль-Деайя.

Мировой рекорд принадлежит египтянину Ахмеду Хассану — 184 матча с 1995 по 2012 год. Поскольку Мубарак и Аль-Мутва не собираются завершать карьеру, в следующем году они, вероятно, обновят рекорд по играм за сборные.

Рекордсменом среди российских футболистов остается Сергей Игнашевич — 127 игр.