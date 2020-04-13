Ибрагимович провел тренировку с «Хаммарбю». В Швеции нет карантина из-за коронавируса
15:21
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович принял участие в тренировки «Хаммарбю», сообщается на официальном сайте клуба.
В 2019 году 38-летний швед стал совладельцем «Хаммарбю». Несмотря на пандемию коронавируса, власти Швеции не ввели карантин, а также не закрыли школы, торговые центры, рестораны и магазины.
Klassiskt aprilv?der p? ?rsta n?r herrarna drog ig?ng tr?ningen igen och @Ibra_official h?lsade p?.#Bajen pic.twitter.com/vpauBW7Bh4— Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) April 13, 2020
По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 866 654 человека. В Швеции число заболевших составляет 10 948, погибло 919 человек, 381 выздоровел.
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