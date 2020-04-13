Ибрагимович провел тренировку с «Хаммарбю». В Швеции нет карантина из-за коронавируса

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович принял участие в тренировки «Хаммарбю», сообщается на официальном сайте клуба.

В 2019 году 38-летний швед стал совладельцем «Хаммарбю». Несмотря на пандемию коронавируса, власти Швеции не ввели карантин, а также не закрыли школы, торговые центры, рестораны и магазины.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 866 654 человека. В Швеции число заболевших составляет 10 948, погибло 919 человек, 381 выздоровел.