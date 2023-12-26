Холанн признан лучшим футболистом мира в 2023 году по версии IFFHS

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлин Холанн признан лучшим футболистом мира в 2023 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

По итогам голосования он набрал 208 баллов. Второе место занял игрок «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе (105 очков), третье — Лионель Месси (85) из «Интер Майами» и сборной Аргентины.

В топ-5 также вошли Родри («Манчестер Сити», 55) и Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд и «Реал», 34).

Холанн впервые в карьере получил эту награду. В текущем сезоне 23-летний норвежец сыграл 22 матча, забил 19 голов и отдал 5 голевых передач.