Сафонов и Месси вошли в сборную самых дорогих капитанов

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов вошел в сборную самых дорогих капитанов по версии Transfermarkt.

Интернет-портал оценил Сафонова в 18 миллионов евро. Суммарная стоимость состава из 11 человек — 578 миллионов евро.

Самым дорогим игроком в сборной капитанов является Лаутаро Мартинес — 110 миллионов евро. Также в списке есть Лионель Месси (60 миллионов евро), Бруну Фернандеш (70 миллионов евро) и Сон Хын Мин (50 миллионов).

24-летний Сафонов в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 18 матчей во всех турнирах, пропустил 12 голов и 8 игр провел на ноль.