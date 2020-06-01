«Хартс» объявил об уходе 18 футболистов

Шотландский «Хартс» объявил, что команду покидают 18 игроков и специалистов, информирует сайт команды.

Клуб решил не продлевать контракты с футболистами и специалистами. «Хартс» покинул в том числе бывший главный тренер Крэйг Левайн, который продолжал работу в клубе на другой должности после увольнения в октябре прошлого года.

В середине мая было объявлено, что чемпионат Шотландии завершен досрочно, чемпионом был признан «Селтик», занимавший на момент остановки турнира из-за коронавируса «Хартс» вылетел во второй по силе дивизион.