Халк, который может вернуться в «Зенит», забил победный гол в матче Лиги чемпионов Азии

Китайский «Шанхай Шанган» обыграл корейский «Чонбук Моторс» в матче 2-го тура азиатской Лиги чемпионов — 2:1. Бывший нападающий «Зенита» Халк вышел на замену на 64-й минуте, а на 82-й забил победный мяч, реализовав пенальти.

По данным португальской A Bola, 34-летний бразилец может вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

На счету «Шанхай Шанган» две победы в групповом турнире азиатской Лиги чемпионов — в первом туре был повержен «Сидней», также со счетом 2:1.

Лига чемпионов Азии

Групповой турнир

2-й тур

«Чонбук Моторс» (Корея) — «Шанхай Шанган» — 1:2 (1:1)

Голы: Лю Вэньцзюнь, 11 (0:1). Густаву, 24 (1:1). Халк, 82 — с пенальти (1:2).