СМИ: «Зенит» хочет подписать Халка и готов платить ему вдвое больше, чем «Порту»

«Зенит» включился в борьбу за нападающего «Шанхай Шанган» Халка, сообщает A Bola.

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга, за который 34-летний бразилец выступал с 2012 по 2016 год, хочет вернуть футболиста. Сообщается, что «Зенит» предлагает Халку зарплату вдвое выше, чем претендующий на игрока «Порту» — в России форварду готовы платить около 3 миллионов евро в год.

На счету Халка 7 голов и 1 результативная передача в 18 матчах за «Шанхай» в текущем сезоне. Контракт футболиста с китайским клубом действует до 31 декабря 2020 года. Халк перешел в «Шанхай Шанган» из «Зенита» летом 2016 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость сделки в 55,8 миллиона евро.