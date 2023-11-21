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Гвардиола, Анчелотти, Скалони попали в список претендентов на приз тренеру года Globe Soccer Awards

Руслан Минаев
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Стали известны номинанты на приз лучшему тренеру 2023 года по версии Globe Soccer Awards. Награждение пройдет 19 января в Дубае (ОАЭ).

В список попали 15 специалистов: Карло Анчелотти («Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Хонатан Хиральдес (женская «Барселона»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Симоне Индзаги («Интер»), Марсель Коллер («Аль-Ахли», Каир), Стефано Пиоли («Милан»), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Лучано Спаллетти («Наполи» / сборная Италии), Алессандро Спунья (женская команда «Ромы»), Томас Тухель («Бавария»), Сарина Вигман (женская сборная Англии), Хави («Барселона»).

Чаще остальных Globe Soccer Awards выигрывал Анчелотти — 2 раза: в 2014-м и 2022-м (оба раза с «Реалом»).

Ранее стали известны номинанты на приз лучшему игроку года.

Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
Лионель Скалони
Лучано Спаллетти
Микель Артета
Роберто Де Дзерби
Симоне Индзаги
Стефано Пиоли
Томас Тухель
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