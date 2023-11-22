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Сегодня, 10:49

Ромеро: «Надеемся, Скалони останется в сборной Аргентины»

Виктория Кравченко
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Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро не хочет, чтобы главный тренер команды Лионель Скалони покидал свой пост.

«Надеемся, что Скалони останется. У него будет достаточно времени, чтобы все обдумать. В раздевалке он ничего не говорил по этому поводу. Мы постараемся убедить его остаться. Думаю, Скалони должен продолжить работу. Посмотрим», -цитирует игрока All About Argentina.

Сообщалось, что специалист Скалони может уйти из сборной Аргентины после победы над Бразилией.

Аргентинцы набрали 15 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице. Бразильцы с 7 очками идут на 6-й строчке.

Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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