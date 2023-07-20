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Сегодня, 13:12

Гранат назвал незаслуженным увольнение Черечесова из «Ференцвароша»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал «СЭ» новость о том, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера «Ференцвароша» после поражения от «Клаксвика» (0:0, 0:3) в первом раунде отбора Лиги чемпионов и вылета из турнира.

«Его незаслуженно уволили. Если взять прошлый сезон, «Ференцварош» впервые за долгое время попал в Лигу чемпионов. Наверное, сыграл фактор, что он проиграл команде, победа над которой была по силам. Но если брать всю работу Станислава Саламовича в клубе, то увольнение незаслуженное. Я уверен, что он и в Европе, и в России будет востребован», — сказал Гранат «СЭ».

Черчесов тренировал «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под руководством 59-летнего специалиста клуб из Будапешта дважды становился чемпионом Венгрии (2021/22, 2022/23) и выигрывал Кубок страны (2021/22).

Владимир Гранат
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