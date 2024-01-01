Лунев: «Если человек — первоклассный специалист в своем деле, то он будет везде нужен»

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев высказался об интересе европейских клубов к российским футболистам.

«Если человек — первоклассный специалист в своем деле, то почему нет. Такой человек будет везде нужен. Другой момент, что я не знаю, востребованы мы или нет с нашим уровнем, есть ли конкретный спрос или нет. Прожив какое-то время в Германии, уже после того как случилась вся эта ситуация, я бы не сказал, что есть какое-то табу на российских игроков или резкий негатив», — приводит слова Лунева «РБ Спорт».

Летом 2023 года Лунев подписал контракт с «Карабахом» до 30 июня 2024 года. Он сыграл за клуб 15 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов. Также вратарь провел 7 игр на ноль. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.