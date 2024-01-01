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Сегодня, 18:10

Андрей Лунев: «Однажды доставили в полицейский участок в Азербайджане»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев рассказал о том, как столкнулся с небольшими проблемами в Азербайджане. Его пытались оштрафовать полицейские.

«С бытовыми моментами тоже проще, только сперва было сложно привыкнуть к местному стилю вождения, это просто уникально. При этом когда ты едешь по правилам, тебя все равно останавливают и штрафуют непонятно за что. Больше того — меня уже один раз даже доставляли в полицейский участок. Как так вышло? Отвез семью в торговый центр, а сам отправился на базу — у нас был заезд, предыгровой день. Спокойно ехал по одной из главных улиц. Я знаю их правила дорожного движения, понимаю, что нельзя резко перестраиваться, что это приравнивается к лихачеству. И вдруг меня догоняет полицейская машина с мигалками, тормозит. И дальше начинается разводняк, мол, вы быстро ехали, быстро меняли полосы. Прошу показать запись с камер, объясняю, что перестраивался, поскольку мне нужно поворачивать. Плюс ко всему в тот момент я грипповал, был болезненный вид, так они сразу начали говорить — ты выпивал», — приводит слова Лунева «РБ Спорт».

32-летний вратарь заявил, что прошел алкотестер, но его все равно отвезли в отделение полиции. Ему пришлось звонить в клуб, чтоб ему помогли.

«Предложил им пройти алкотестер, прошел, но все равно отвезли в отделение. Там ко мне выходит их главный и опять начинает рассказывать, что я неправильно перестраивался. Как только я заговорил про алкотестер, он сразу перешел с русского на азербайджанский. В итоге я звонил человеку из клуба, он приезжал помогал. Но штраф мне заплатить все равно пришлось, потому что там если тебя привозят в полицейский участок, ты обязан заплатить вне зависимости от того, прав или нет», — сказал Лунев.

Источник: РБ Спорт
Андрей Лунев
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