Гол Халка принес «Шанхаю Шанган» победу над «Шицзянчжуаном»

«Шанхай Шанган» обыграл «Шицзянчжуан» в матче чемпионата Китая — 1:0. Единственный мяч провел экс-форвард «Зенита» Халк.

В другой встрече «Чунцин Лифан» взял верх над «Уханем» — 1:0. В составе проигравшей команды на замену вышел бывший нападающий «Рубина» Обафеми Мартинс.

Еще в одной игре «Тяньцзинь Тэда», за который сыграл экс-хавбек «Краснодара» Одил Ахмедов, уступил «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (0:1).

«Шанхай Шанган» досрочно обеспечил себе первое участие в чемпионском плей-офф, сегодня к нему добавился «Бэйцзин Гоань», который разгромил «Циндао Хуанхай» — 5:1.