Главный тренер «Урарту» о подписании Глушакова: «Он хочет играть и показывает это»

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал, почему клуб решил подписать полузащитника Дениса Глушакова.

«Самое важное это то, что Глушаков хочет играть. Хотел играть, хочет играть, и он это уже показывает, показал в чемпионате Армении проведя 45 минут. Это основное, что двигало нас, клуб, тренерский штаб, что мы осознаем его желание продолжить карьеру. У него есть силы», — приводит слова Гунько пресс-служба «Урарту».

27 февраля армянская команда объявила о подписании Глушакова. 37-летний хавбек находился в статусе свободного агента с января, когда он по взаимному соглашению расторг договор с костромским «Спартаком». После этого полузащитник проводил сбор в составе «Ростова».