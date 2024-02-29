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29 февраля, 23:12

Главный тренер «Урарту» о подписании Глушакова: «Он хочет играть и показывает это»

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Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько рассказал, почему клуб решил подписать полузащитника Дениса Глушакова.

«Самое важное это то, что Глушаков хочет играть. Хотел играть, хочет играть, и он это уже показывает, показал в чемпионате Армении проведя 45 минут. Это основное, что двигало нас, клуб, тренерский штаб, что мы осознаем его желание продолжить карьеру. У него есть силы», — приводит слова Гунько пресс-служба «Урарту».

27 февраля армянская команда объявила о подписании Глушакова. 37-летний хавбек находился в статусе свободного агента с января, когда он по взаимному соглашению расторг договор с костромским «Спартаком». После этого полузащитник проводил сбор в составе «Ростова».

Источник: пресс-служба «Урарту»
Денис Глушаков
Дмитрий Гунько
ФК Урарту
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