Черчесов рассказал о стартовой победе «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал «СЭ» о стартовой победе в чемпионате Венгрии и подготовке к встрече с «Карабахом» в Лиге чемпионов. Ранее «Ференцварош» на своем поле взял три очка у «Пушкаш Академии» (1:0), при этом гости не реализовали 11-метровый.

— В чемпионате «Ференцварош» не мог выиграть у этого соперника три сезона подряд, а мой дебют в Венгрии пришелся как раз на него. В тот раз мы уступили, но сейчас одержали трудную победу на фоне яркого и затратного во всех смыслах матча отбора ЛЧ в Братиславе, — начал Черчесов. — Да, повезло, что футболист «Пушкаша» пробил с пенальти в перекладину при счете 0:0, но я отмечу характер наших ребят, которые дожали оппонентов уже в компенсированное время.

— В понедельник провели тренировку и разобрали ошибки, а во вторник летим в Баку на первую встречу 3-го отборочного раунда ЛЧ с «Карабахом», — продолжил Черчесов. — Путь из Будапешта неблизкий, с остановкой, а соперник непростой — заслуженно прошел «Лех» и «Цюрих», регулярно выступает в групповых турнирах еврокубков. Так что придется сложно, но на этом этапе по-другому не бывает.

— В столицу Азербайджана последний раз приезжал в 2010 году — на 50-летний юбилей Игоря Пономарева. Это прекрасный город, но нам сейчас, конечно, не до красот. В четверг сразу после возвращения начнем готовиться к ответной игре, намеченной на 9 августа. Выездной матч 2-го тура в венгерской лиге с «Залаэгерсегом», изначально запланированный на 6-е, субботу, нам перенесли, так что все мысли в ближайшее время только о «Карабахе», — заключил Черчесов.