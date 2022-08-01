Бэйл общается с латиноамериканцами «Лос-Анджелеса» по-испански. В «Реале» валлиец говорил по-английски

Полузащитник «Лос-Анджелеса» Илье Санчес заявил, что новичок клуба Гарет Бэйл говорит с ним на испанском языке.

Во время выступлений в «Реале» болельщики мадридцев неоднократно высказывали претензии валлийцу о том, что он не говорит по-испански.

«Гарет говорит со мной по-испански. Я единственный испанец в команде, но есть еще выходцы из Южной и Центральной Америки. И он просто ведет с нами беседу по-испански. Он выглядит счастливым», — цитирует Санчеса As.

Ранее 32-летний Бэйл подписал с клубом контракт по схеме «1+1».

Валлиец выступал за «Реал» с лета 2013 года. В составе мадридцев он по три раза победил в чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также четыре раза выиграл Лигу чемпионов.