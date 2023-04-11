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Сегодня, 22:24

Главный тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался!»

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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал для «СЭ» информацию о том, что Александр Кокорин вернется в «Фиорентину» после окончания нынешнего сезона.

«Это все слухи. Я не хочу каждый день это комментировать. Руководство занимается. Я очень сильно хочу, чтобы Саша остался. Ему у нас очень нравится команда, как мы играем, как мы к нему относимся. Чувствует уважение и поддержку. Поэтому я думаю, в конце должно быть все хорошо», — сказал Шпилевский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

За 25 матчей в составе кипрского «Ариса» 32-летний форвард забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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