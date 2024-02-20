Шпилевский: «Уход из «Фиорентины» сказался на ментальном состоянии Кокорина»

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о психологическом состоянии российского нападающего команды Александра Кокорина.

Ранее Кокорин установил рекорд чемпионата Кипра, забив самый быстрый гол в истории турнира. Форвард отличился уже на 12-й секунде матча с АЕЛом (4:0), а спустя пять минут оформил дубль.

«Дай бог, чтобы такое было не один раз. Ему нелегко далось возвращение из «Фиорентины». Все-таки на ментальном состоянии такие переходы сказываются. Ему надо было найти мотивацию после того, как ему сказали, что он не нужен «Фиорентине». Слава богу, сейчас он приходит в себя и возвращается на свой уровень», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. На счету россиянина 8 голов и 3 результативные передачи в 24 матчах текущего сезона.