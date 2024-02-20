Тарханов: «В России на Кокорина точно будет спрос, он еще сможет поиграть в РПЛ»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о карьере нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Будет ли на Кокорина спрос в РПЛ, если он вернется? Да, точно будет. Смотря, конечно, когда он захочет вернуться. Но без команды в России он в любом случае не останется, как мне кажется. Александр еще сможет поиграть в РПЛ, если захочет этого. Думаю, Кокорин принял верное решение, перейдя в команду из чемпионата Кипра. В Италии он бы сейчас просто сидел на скамейке. А в «Арисе» Кокорин регулярно играет, забивает голы», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кокорин провел 24 матча за «Арис», забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.