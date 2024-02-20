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20 февраля, 15:19

Тарханов: «В России на Кокорина точно будет спрос, он еще сможет поиграть в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о карьере нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Будет ли на Кокорина спрос в РПЛ, если он вернется? Да, точно будет. Смотря, конечно, когда он захочет вернуться. Но без команды в России он в любом случае не останется, как мне кажется. Александр еще сможет поиграть в РПЛ, если захочет этого. Думаю, Кокорин принял верное решение, перейдя в команду из чемпионата Кипра. В Италии он бы сейчас просто сидел на скамейке. А в «Арисе» Кокорин регулярно играет, забивает голы», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кокорин провел 24 матча за «Арис», забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Источник: РБ Спорт
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
Александр Тарханов
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