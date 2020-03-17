Глава Японской футбольной ассоциации заболел коронавирусом
13:36
Глава Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима заболел коронавирусом, сообщает Kyodo.
По сведениям источника, у 62-летнего функционера положительный тест на коронавирус.
Тасима также является вице-президентом Национального олимпийского комитета Японии и входит в оргкомитет Олимпиады-2020.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.
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