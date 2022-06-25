Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:17

Гарет Бэйл продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл определился со своим новым клубом. Он продолжит карьеру в МЛС в составе «Лос-Анджелеса», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

32-летний футболист подпишет контракт до конца июня 2023 года. Также в договоре будет прописана опция возможного продления соглашения еще на 18 месяцев.

Бэйл выступал за «Реал» с лета 2013 года. В составе команды он по три раза победил в чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В сезоне-2021/22 Бэйл провел за «Реал» только 7 матчей и забил 1 гол.

Напомним, что сборная Уэльса завоевала право выступить на ЧМ-2022 в Катаре.

Гарет Бэйл
ФК Реал
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 алкогольных напитков, которые категорически нельзя употреблять в жару
Привет папе. Почему Овечкин играет за футбольное «Динамо» под номером 3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Шериф» выступил с заявлением о решении УЕФА запретить проведение еврокубковых матчей в Приднестровье
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости