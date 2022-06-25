Гарет Бэйл продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»
Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл определился со своим новым клубом. Он продолжит карьеру в МЛС в составе «Лос-Анджелеса», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
32-летний футболист подпишет контракт до конца июня 2023 года. Также в договоре будет прописана опция возможного продления соглашения еще на 18 месяцев.
Бэйл выступал за «Реал» с лета 2013 года. В составе команды он по три раза победил в чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также четыре раза выиграл Лигу чемпионов.
В сезоне-2021/22 Бэйл провел за «Реал» только 7 матчей и забил 1 гол.
Напомним, что сборная Уэльса завоевала право выступить на ЧМ-2022 в Катаре.
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