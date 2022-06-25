Гарет Бэйл продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл определился со своим новым клубом. Он продолжит карьеру в МЛС в составе «Лос-Анджелеса», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

32-летний футболист подпишет контракт до конца июня 2023 года. Также в договоре будет прописана опция возможного продления соглашения еще на 18 месяцев.

Бэйл выступал за «Реал» с лета 2013 года. В составе команды он по три раза победил в чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В сезоне-2021/22 Бэйл провел за «Реал» только 7 матчей и забил 1 гол.

Напомним, что сборная Уэльса завоевала право выступить на ЧМ-2022 в Катаре.