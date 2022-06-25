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Сегодня, 22:26

Команда Черчесова разгромила «Лудогорец»

Георгий Кудинов
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В субботу «Ференцварош» провел контрольный матч с болгарским «Лудогорцем» на сборе в австрийском Куфштайне. Команда Станислава Черчесова, которая ведет подготовку встречам с казахстанским «Тоболом» в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов (6 и 13 июля), победила со счетом 3:0. Дубль в составе венгров сделал американец Винго, еще один гол забил бразилец Маркиньос.
28 июня клуб из Будапешта сыграет против софийского ЦСКА, а на следующий день завершит второй этап предсезонной подготовки и вернется домой.
Георгий Кудинов

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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