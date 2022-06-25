«Шериф» выступил с заявлением о решении УЕФА запретить проведение еврокубковых матчей в Приднестровье

«Шериф» выступил с заявлением о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о запрете матчей европейских кубков в Тирасполе.

В пятницу, 24 июня, в УЕФА заявили, что не будут проводить международные турниры под эгидой организации на территории Приднестровья.

«В данной неординарной для нас ситуации, возможность сыграть при наших болельщиках, это сыграть на стадионе, который расположен не далеко от Тирасполя. Первым, кто пришел на встречу клубу была Федерация футбола Молдовы, и лично президент Леонид Олейниченко, который оперативно отреагировал на данную новость и делают все возможное, чтобы игры Лиги Чемпионов состоялись на территории Республики Молдова. Таким образом, встреча против футбольного клуба «Зриньски» может состоятся в Кишиневе, на стадионе «Зимбру». «Шериф» благодарит Леонида Олейниченко за поддержку и оперативное вмешательство в ситуацию.

В тоже время, надеемся, что эта временная мера, а значит спорт, как социальное явление выиграет, что позволит нашему клубу сыграть на родном стадионе уже в этом сезоне еврокубков. Окончательное решение, при его принятие, будет сообщено дополнительно", — говорится в заявлении.